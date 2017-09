Miliony Němců dnes očekávají jedinou televizní debatu Merkelové se Schulzem

Německý magazín Der Spiegel vyobrazil kancléřku Merkelovou jako boxerku těžké váhy stojící v ringu zády ke svému soupeři. Vyzyvatel Martin Schulz se snaží zápasit. Souboj bude trvat přesně devadesát minut. Čtyři moderátoři se budou ptát především na bezpečnostní situaci a migrační politiku.

Ostré výroky padaly už během kampaně. Schulz například kritizoval Merkelovou za to, že otevřela běžencům hranice bez konzultace s partnery. „Merkelová by neměla opakovat chybu, kterou udělala v roce 2015, a sice to, že evropské partnery nezahrnula, ale až následně je informovala, což dodnes Polsku a Maďarsku umožňuje, aby se vyhýbaly zodpovědnosti s tím, že se jich nikdo neptal,“ uvedl Schulz.