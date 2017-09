Kvůli hurikánu Harvey vzplála texaská chemička. Trump vyhlásil den modliteb

V závodě bylo uskladněno kolem 227 tisíc kilogramů kapalného organického peroxidu v několika tancích. Zatím není jisté, kolik ho již vyhořelo.

Chemický závod francouzského koncernu Arkema se nachází v Crosby, asi 40 kilometrů severovýchodně od Houstonu. Továrna vyrábí organické peroxidy, což jsou vysoce hořlavé a výbušné látky, často reaktivní a těkavé. Zaměstnanci firmy byli odvoláni a lidé v okruhu 2,5 kilometru s předstihem evakuováni.

Je třeba zvednout dluhový strop, aby mohly proudit peníze do postižených oblastí

V dopise určeném mluvčímu Sněmovny reprezentantů Paulu Ryanovi rozpočtový ředitel Bílého domu Mick Mulvaney varoval, že pokud se nepodaří zvýšit dluhový strop, což by se mělo uskutečnit do konce září, může to zabránit dalšímu uvolnění prostředků na pomoc při katastrofách.