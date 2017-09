Spory rakouských koaličních stran míří k soudu

Průzkumy dávají největší šance lidovcům

Podle nedělního předvolebního průzkumu by volby, jež se budou konat 15. října, nyní vyhráli Kurzovi lidovci, kteří by získali až 33 procent hlasů. O deset procentních bodů méně by získala pravicově populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ) a o pouhý procentní bod za ní by zaostali sociální demokraté. Do Národní rady by se mohli dostat ještě Zelení, volební strana Kandidátka Petera Pilze a pětiprocentní hranici by mohli překročit i liberálové ze strany NEOS.

Předčasné volby v Rakousku vyhlásili poté, co se SPÖ a ÖVP shodly, že už spolu nemohou nadále v koalici spolupracovat.