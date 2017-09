Francie: KLDR by mohla mít za pár měsíců raketu dlouhého doletu

Už za několik měsíců by mohla být Severní Korea schopna vypustit balistickou raketu dlouhého doletu, kterou by mohla zasáhnout Spojené státy, a dokonce i Evropu. Prohlásil to francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian, podle kterého je krize kolem KLDR „nesmírně vážná“. Čínu šéf francouzské diplomacie vyzval, aby se více zapojila do řešení situace.