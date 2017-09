Lavrov: Na výzvu k uzavření našich úřadů v USA odpovíme později, za situaci může Obama

Moskva na nótu Spojených států vyzývající Rusko, aby do soboty uzavřelo některé své diplomatické úřady v San Francisku, Washingtonu a New Yorku, odpoví až po analýze situace. Podle agentury TASS to řekl ministr zahraničí Sergej Lavrov, který z vyvolání nynějších vzájemných diplomatických protiakcí obou zemí obvinil vládu předchozího amerického prezidenta Baracka Obamy.