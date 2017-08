Francouzský návrh reformy zákoníku práce je podle odborů zklamáním

Francouzská vláda představila návrh reformy zákoníku práce. Premiér Édouard Philippe ji označil za „ambiciózní, vyváženou a spravedlivou“. Největší francouzské odbory o ní nicméně hovoří jako o „zklamání“. Další odborový svaz vyzval k protestům. Podle návrhu reformy by mělo být do budoucna možné přizpůsobit pracovní dobu i finanční odměnu pracovníků podmínkám na trhu práce, a to na základě zjednodušených pravidel vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.