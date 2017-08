Rada bezpečnosti OSN schválila posílení mise v Libanonu

Podle zpravodaje ČT panuje v Jeruzalémě i ve Washingtonu velká obava, že by Hizballáh mohl využít zkušenosti nové generace bojovníků v případné válce proti Izraeli. To by mohlo vést k další destabilizaci blízkovýchodního regionu. Hizballáh má několik desítek tisíc mužů, kdežto UNIFIL disponuje zhruba 12 tisíci muži, podotýká Szántó.