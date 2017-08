Novinářka Petra Procházková: Rychlé muslimské rozvody mohou být pro ženy vysvobozením

Indický Nejvyšší soud pozastavil praxi talák, při níž se muslimové mohou rozvést jen tím, že řeknou třikrát „zapuzuji tě“, letos v srpnu. Většina muslimských zemí - včetně sousedního Pákistánu nebo Bangladéše - tuto formu rozvodu už dříve zakázala.

Doplácejí na ni pouze manželky. „Právo šaría říká, že k manželství může dojít, jen když souhlasí oba. Tak jak potom může rozvod proběhnout jednostranně,“ podotkla Atiya Sabriová, kterou takto opustil muž prostřednictvím dopisu. Jiné ženy se dočkaly jen SMS nebo zprávy na WhatsAppu.

„Třeba v Afghánistánu se rozvod zapovězením občas praktikuje, ale z mé zkušenosti to nebyla každodenní záležitost. V zemích jako Pákistán či Střední Asie je to praxe spíš výjimečná, ovšem nahrazuje se jinou ženami odsuzovanou praxí, a to je to, že když muž nebyl spokojen se svou původní ženou, tak se s ní sice nerozvedl, ale přivedl si další, která se mu líbila víc, a uplatňoval mnohoženství,“ upozornila novinářka Petra Procházková.