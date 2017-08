Smrt Češky: Egypt nechce přiznat terorismus, bojí se úbytku turistů, říká velvyslankyně

Egypťan, který letos 14. července na pláži v Hurgadě zabil dvě německé turistky a pobodal několik dalších lidí včetně 36leté Češky, byl zadržen okamžitě po útoku. Vyšetřování pokračuje, Egypťané jsou v kontaktu s českou policií a Češi zároveň komunikují s Němci, kteří rovněž mají zájem na objasnění motivů útočníka, řekla Kuchyňová - Šmigolová.

Na egyptské straně velvyslankyně pozoruje snahu pomoct, ale zároveň věc pozdržet. „Slovně jsou velmi vstřícní a chtějí nám pomoct. Na druhou stranu, oni se obávají toho, že výsledkem vyšetřování bude, že se jedná o teroristický čin nějakého islamisty. A to z jejich pohledu není v jejich zájmu, protože to by mohlo odlákat turisty,“ uvedla velvyslankyně. „Trochu tento závěr oddalují, i když také tuší, že to takto bylo,“ podotkla.

Abdar Rahmán Šaabán abú Kúra, jak útočníka identifikují egyptské bezpečnostní zdroje, údajně sympatizuje s teroristickou organizací Islámský stát (IS). Agentura AP uvedla, že IS Egypťana přímo pověřil tím, aby napadl cizince.