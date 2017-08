Během jediného týdne prchlo z Barmy 18 tisíc Rohingů

Více než 18 000 příslušníků menšinového etnika Rohingů uprchlo podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) během uplynulého týdne z Barmy do Bangladéše. Nejméně čtyři tisíce dalších zůstávají v zemi nikoho mezi oběma jihoasijskými státy. Rohingové, kterým se podařilo dostat do Bangladéše, podle IOM žijí v provizorních tábořištích nebo v obydlích místních obyvatel. Do sousedního státu lidé uprchli, aby se vyhnuli nejhorší vlně násilí za posledních pět let.