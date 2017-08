Dalším cílem bude Guam, vyhlašuje Severní Korea

70. léta - V KLDR začal vývoj raket, do země byly dodávány sovětské rakety R-300 Elbrus (SS-1 či Scud-B) o doletu 300 kilometrů. Na základě toho se korejští inženýři pustili do vývoje vlastních raket a na severovýchodním pobřeží země vybudovali raketovou střelnici Musudan.

1984 - KLDR poprvé otestovala raketu Hwasong-5 (Scud-B).

31. srpna 1998 - KLDR poprvé vypálila přes Japonsko raketu Tepodong-1, vícestupňovou balistickou raketu středního doletu. Vyvinuta byla v roce 1995, měla dolet 2000 až 2300 kilometrů a dopadla ve vzdálenosti na 1600 kilometrů. Pchjongjang tvrdil, že raketa vynesla na oběžnou dráhu družici Kwangmjongsong-1, důkazy pro to ale neexistují.

13. září 1999 - Po dobu vyjednávání s USA o zlepšování vzájemných vztahů se KLDR zřekla zkušebního odpálení jakékoli balistické rakety dlouhého doletu.

10. ledna 2003 - Severokorejský režim odstoupil od Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) a den poté pohrozil, že ukončí své jednostranné moratorium na zkoušky balistických střel, pokud USA nezlepší vzájemné vztahy.

5. července 2006 - Severní Korea zkušebně odpálila několik raket včetně obávané mezikontinentální střely Tepodong-2 s možným doletem až 6000 kilometrů. Ta ale krátce po startu explodovala.

5. dubna 2009 - KLDR odpálila raketu, která podle severokorejské tiskové agentury KCNA vynesla na oběžnou dráhu komunikační družici Kwangmjongsong-2. Podle Soulu se ale jednalo o test třístupňové rakety dlouhého doletu Tepodong-2.

Její první část spadla podle plánu do Japonského moře, asi 500 kilometrů od odpalovací rampy Tonghe. Druhá část přeletěla Japonsko a skončila v Tichém oceánu asi 3200 kilometrů od místa startu, a pravděpodobně s sebou vzala i třetí část se svým nákladem.

12. prosince 2012 - KLDR vypustila balistickou raketu Unha-3, což je verze rakety Tepodong-2, která vynesla na oběžnou dráhu kolem Země družici Kwangmjongsong-3 (Jasná hvězda). Raketa se ale podle expertů nevrátila do zemské atmosféry.

8. července 2016 - USA a Jižní Korea oznámily, že v Jižní Koreji umístí vyspělý protiraketový systém THAAD, který by vyvažoval severokorejskou hrozbu.

3. srpna 2016 - Severní Korea odpálila směrem na východ balistickou raketu, která podle USA a Japonska dopadla do japonských výsostných vod. Raketa urazila 1000 kilometrů.

4. července 2017 - Severní Korea oznámila, že vůbec poprvé úspěšně vyzkoušela

mezikontinentální balistickou raketu, která může být schopna zasáhnout Aljašku. Střela Hwasong-14 letěla 39 minut a dosáhla výšky 2802 kilometrů. Odborníci se liší v odhadech dosahu rakety. Podle některých z nich by nová balistická střela mohla mít dosah přes 8000 kilometrů, což představuje hrozbu pro značnou část americké pevniny. Střízlivější odhady stanovují dosah střely na 6700 kilometrů a v tom případě by mohla raketa zasáhnout Aljašku.



9. srpna 2017 - Severokorejská agentura KCNA oznámila, že Severní Korea „pečlivě zkoumá“ možnost raketového útoku na americký tichomořský ostrov Guam. Zpráva vyvolala ve světě znepokojení, USA pohrozily KLDR vojenským řešením vzájemného sporu, pokud Pchjongjang nebude jednat rozumně.



28. srpna 2017 - Raketa, kterou odpálila Severní Korea z místa nedaleko Pchjongjangu, přeletěla Japonsko a ve vzdálenosti asi 2700 kilometrů dopadla do Tichého oceánu zhruba 1180 kilometrů východně od ostrova Hokkaidó.