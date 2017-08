Trump s manželkou a ministry navštívili zaplavený Texas

Sandersová uvedla, že Trump se chce během návštěvy Texasu zaměřit na koordinaci záchranných a rekonstrukčních prací mezi úřady na místní, státní a federální úrovni. „Prezident si chce být jistý, že žádná činnost nenaruší rekonstrukční úsilí,“ vysvětlila.

„Chceme postupovat lépe než v minulosti,“ řekl Trump o zvládání katastrofy na brífinku po příletu. „Chceme, aby když se za pět či deset let ohlédnete zpět, aby se říkalo, že tohle je cesta, jak postupovat,“ řekl prezident s tím, že nynější řádění živlu je co do rozměrů mimořádné.