Vedení KLDR má strach, že dopadne jako Husajn a Kaddáfí, tvrdí Hynek Kmoníček

Jednání KLDR má podle Kmoníčka do velké míry důvody v domácí politice. Demonstrace síly má ukázat, že severokorejský totalitní vůdce Kim Čong-un je schopný vojenských akcí vůči Západu. „To mu pravděpodobně získává nějaké přívržence uvnitř armády, kde došlo k tak výrazné změně velení, že by se mu jinak mohla armáda vzbouřit,“ domnívá se Kmoníček. „Do velké míry je to domácí politický krok, který je ale mezinárodně vrcholně nebezpečný a naprosto nezodpovědný,“ shrnuje situaci.

KLDR je nebezpečná i bez raket

Vojenské vymezování zároveň vychází ze „severokorejského strachu“. Vedení KLDR se obává, že by mohlo být vojensky odstraněno, a ukázky zbraňových systémů chápe jako pojistku vlastní bezpečnosti. „Oni viděli, jak skončil (rumunský komunistický prezident) Nicolae Ceausescu, a co je horšího, také viděli, jak skončili (irácký prezident) Saddám Husajn a (libyjský diktátor) Muammar Kaddáfí,“ vysvětluje Kmoníček.

Český velvyslanec měl prý možnost hovořit s nejmenovaným vysokým severokorejským představitelem, který potvrdil, že rakety a atomová zbraň jsou pojistkou proti vnějšímu zásahu. „My víme, že Saddám Husajn byl podezříván, že zbraně má, neměl a oběsili ho, Kaddáfí je měl, odevzdal je a podřízli ho,“ cituje Kmoníček severokorejského diplomata.