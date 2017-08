Nesolidárnost při přijímání běženců může mít dopady na celou EU, varuje Merkelová

Kancléřka se vyjádřila i k současným napjatým německo-tureckým vztahům. Není podle ní reálné, že by se v nejbližších měsících mohlo pokračovat v dialogu o přijetí Turecka do Evropské unie. Merkelová také zdůraznila, že občané, kteří jsou nyní zadržování v Turecku (oficiálně kvůli zapojení do loňského pokusu o puč) musí být neodkladně propuštěni na svobodu.

Situaci v Polsku bere Merkelová velmi vážně

Velmi vážné obavy má kancléřka o osud právního státu v Polsku. Předpokladem spolupráce v Unii je podle ní právě dodržování principů právního státu.

Evropská komise koncem července vůči Polsku oficiálně zahájila proceduru kvůli možnému porušení unijní legislativy. Stalo se tak poté, co byl v polském úředním věstníku zveřejněn sporný zákon, ohrožující podle Bruselu nezávislost polských soudů.