Německý „doktor smrt“ zabil nejméně 90 lidí, oznámila zvláštní komise

Česká republika (Československo)

6. října 1960 - Soud vynesl trest smrti nad zdravotní sestrou Marií Fikáčkovou,

která na přelomu 50. a 60. let vraždila novorozence v sušické nemocnici. Děti zabíjela tak, že je tloukla do měkkých a citlivých míst na hlavě. Motivem jejího jednání byla nenávist k plačícím dětem. Policistům se Fikáčková přiznala k nejméně deseti vraždám, prokázány jí byly dvě a navíc dva případy ublížení na

zdraví. Za tyto činy byla v dubnu 1961 popravena.

21. února 2008 - K doživotnímu pobytu za mřížemi byl za sérii vražd odsouzen bývalý zaměstnanec nemocnice v Havlíčkově Brodě Petr Zelenka. Podáním léku

heparin připravil na oddělení ARO o život sedm pacientů, dalších deset se zavraždit pokusil. Podle policie měl Zelenka na svědomí ještě další tři vraždy a jeden pokus, protože už ale nemohl dostat vyšší trest, policie jej dál nestíhala.

Svět



13. dubna 1999 - Americký patolog Jack Kevorkian, který byl asi nejznámější

osobou spojovanou s eutanazií, byl za zabití odsouzen v Pontiaku v Kalifornii do vězení na deset let. Muž, přezdívaný doktor smrt, údajně pomohl asi 130

nevyléčitelně nemocným lidem dobrovolně zemřít. Proti kontroverznímu patologovi arménského původu přitom soudy vedly několik procesů, v nichž byl žalován za pomoc k sebevraždě - a nakonec osvobozen. Obžaloba mu nikdy vinu za úmyslné

zabití nedokázala.

Až v září 1998 Kevorkian svému pacientovi, dvaapadesátiletému

Thomasi Youkovi, jenž trpěl nevyléčitelnou degenerativní nervovou chorobou,

osobně vpíchl smrtící injekci a pořídil o tom filmový záznam. Ten poskytl

médiím, následně byl obviněn z vraždy a odsouzen. V roce 2007 byl ze zdravotních důvodů podmínečně propuštěn na svobodu a o čtyři roky později zemřel ve věku 83

let. Jeho životní příběh se v roce 2010 dočkal filmového zpracování. Ve snímku

You Don't Know Jack (Neznáte Jacka) hlavní roli ztvárnil americký herec Al

Pacino.

31. ledna 2000 - Britský lékař Harold Shipman byl odsouzen za vraždu 15

pacientek k několikanásobnému doživotí. Shipman, který v lednu 2004 spáchal ve

vězení sebevraždu, mohl podle posledních zkoumání zavraždit až 355 lidí. Sám se

k činům nepřiznal a jeho motivy zůstaly neznámé.

6. září 2000 - Americký lékař Michael Swango byl odsouzen k trojnásobnému

doživotí za vraždy čtyř pacientů. Swango podle obžaloby v letech 1981 až 1997 usmrcoval své pacienty a kolegy v nemocnici injekcemi draslíku nebo přidáním jedu na mravence do nápojů svých obětí. Vraždil asi nejen v New Yorku, ale také v Africe, kde pracoval v křesťanské misi. Byl odhalen a zatčen v roce 1997, jeho obětí ale podle policie mohlo být až 60.

12. března 2002 - Ošetřovatel nemocnice v Los Angeles v Kalifornii Efren Saldivar se přiznal, že od roku 1989 usmrtil 40 až 50 pacientů údajně na prahu smrti. Výměnou za přiznání k šesti vraždám byl ušetřen trestu smrti, dostal šestinásobné doživotí.

28. ledna 2005 - Švýcarského ošetřovatele Rogera Andermatta, jemuž bylo

prokázáno usmrcení 22 osob v letech 1995 až 2001, odsoudil tribunál v Lucernu k

doživotnímu vězení. Zabíjel především staré ženy u nich doma i v domovech důchodců. Buď jim podal vysoké dávky léků na uklidnění, nebo je udusil

polštářem.

2. března 2006 - Ošetřovatele Charlese Cullena, který za 16 let usmrtil zřejmě až 40 pacientů, odsoudil soud v americkém státě New Jersey k jedenáctinásobnému

doživotí. Trestu smrti unikl díky svému přiznání. Odsouzen byl za 22 prokázaných vražd.

20. listopadu 2006 - Doživotní trest vězení uložil soud v jihoněmeckém Kemptenu

šestatřicetiletému ošetřovateli Stephanu Letterovi za usmrcení 28 pacientů injekcemi naplněnými směsí léků. Oběťmi byli v nemocnici v alpském Sonthofenu

většinou starší lidé.

29. června 2007 - Za sérii vražd pacientů na německé klinice Charité uložil soud

v Berlíně doživotní trest vězení zdravotní sestře, která od června 2005 do října

2006 usmrtila předávkováním léky pět nemocných lidí.

28. února 2015 - Na doživotí byl za dvě vraždy, dva pokusy o vraždu a dva případy těžkého ublížení na těle odsouzen německý ošetřovatel Niels Högel, jenž

se před soudem přiznal k vraždě 30 pacientů, které zabil na klinice v

Delmenhorstu v letech 2003 až 2005.

Soud v Oldenburgu muže odsoudil za pokus o vraždu už v roce 2008 původně na sedm a půl roku do vězení. Dnes zástupci zvláštní vyšetřovací komise uvedli, že Högel zavraždil podle vyšetřovatelů v letech 1999 až 2005 v Oldenburgu a Delmenhorstu nejméně 90 pacientů.

31. března 2016 - Italská policie zadržela zdravotní sestru Faustu Boninovou,

která je podezřelá ze zabití 13 pacientů v nemocnici v toskánském městě

Piombino. Oběti pocházely z jednotky intenzivní péče a trpěly různými onemocněními. Podle zdrojů blízkých vyšetřování žena pacienty zabila tím, že jim

podávala léky, které neměli užívat. Případ není stále uzavřen.