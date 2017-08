Olympijské Rio pod nadvládou gangů: Lidé se bojí vycházet, stovka policistů po smrti

Letošek bude zřejmě nejnásilnějším rokem v brazilském Rio de Janeiru za 10 let. V hostitelském městě minulé letní olympiády už zemřela stovka policistů, kteří válčí s gangy. Obchod s drogami ve městě bují. Některé čtvrti mají zločinci a překupníci plně pod kontrolou. Lidé se tu bojí do práce, děti nechodí do školy. Vláda už schválila vojenskou operaci, která by měla situaci zlepšit. I členové bezpečnostních složek ale tíhnou ke korupci.