Po sesuvech půdy v Sieře Leone už je přes tisíc mrtvých

Freetown má oficiálně asi milion obyvatel. Nejvíce sesuvy postihly předměstí Regent. O střechu nad hlavou přišlo odhadem kolem 3000 lidí.

„Nikdy jsem nic podobného neviděl… Řeka bahna najednou zavalila celé komunity a úplně je smetla. Bojujeme s časem, dalšími záplavami a nebezpečím, že se začnou šířit nemoci,“ uvedl programový vedoucí Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce Abdul Nasir s tím, že sesuv postihl asi 9000 lidí.

Velký problém pro přeživší je voda. Všechna je zakalená a lidé nemají co pít. Navíc hrozí, že špinavá voda způsobí smrtelné epidemie. „Když nám došla voda, tak to byl skoro náš konec. Nejprve jsem kupovala balenou, ale na to mi nezbývaly peníze,“ popsala jedna z místních Monde Koromiová. Pomoc přinesly charitativní organizace, které obyvatele učí, jak vodu odbahnit.

V zemi navíc pokračují deště, které by mohly způsobit další tragédii. Z míst ohrožených silnými deště byly evakuovány tisíce lidí.