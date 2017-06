Putin a Trump se prvně sejdou v Hamburku

„Vycházím z toho, že se schůzka bude konat vzhledem k tomu, že oba prezidenti budou ve stejnou dobu ve stejném městě a ve stejné budově. Bylo by nesprávné, kdyby se nesešli,“ řekl Lavrov během tiskové konference po setkání se svým německým protějškem Sigmarem Gabrielem.

Šéf ruské a německé diplomacie spolu podle agentury TASS měli jednat mimo jiné o konfliktu na Ukrajině, v Sýrii či o boji proti terorismu. Lavrov přitom vyjádřil naději, že USA nebudou vytvářet záminky pro další útok na syrské vládní jednotky.

„Pevně věřím, že USA tentokrát budou jednat v zájmu ochrany režimu nešíření chemických zbraní a nebudou vytvářet spekulace a záminky pro nové útoky na syrské vládní jednotky, které bojují proti terorismu,“ řekl ruský ministr.

Sigmar Gabriel vyzval Západ i Rusko, aby usilovaly o snížení světových výdajů za zbraně a aby se zaměřily na boj proti novému závodu ve zbrojení. Dodal také, že 4500 vojáků NATO v Pobaltí nepředstavují pro Rusko hrozbu.

Proruští separatisté na východě Ukrajiny a Kyjeva by podle Gabriela měli prodloužit příměří vyhlášené před několika dny po dobu žní. To by mohlo připravit cestu pro politické řešení konfliktu, dodal Gabriel.