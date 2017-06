Nevpustíme do našich přístavů cizí lodě s migranty, varují Italové

Itálie podle diplomatů uvažuje o tom, že by napříště do svých přístavů vpouštěla už jen vlastní lodě, jež u severoafrických břehů zachraňují migranty, kteří se snaží dostat do Evropy. Lodím dalších zemí a nevládních organizací by zakotvit u svých břehů zabránila. Původně zdroj agentury ANSA tvrdil, že uvažované opatření by se dotklo i lodí námořní mise Evropské unie Sophia, později však uvedl, že by lodě EU mohly v italských přístavech kotvit i nadále.

Italský velvyslanec při EU Maurizio Massari tíživou situaci ve své zemi nastínil evropskému komisaři pro vnitro Dimitrisovi Avramopulosovi. Řekl mu, že vláda v Římě považuje za nepřijatelné, aby všichni migranti zachránění na Středozemním moři končili pouze v Itálii.

Dvanáct tisíc migrantů za dva dny

Itálie je hlavní vstupní branou migrantů do Evropy. Po loňském uzavření takzvané balkánské stezky se většina migrantů snaží na starý kontinent opět dostat ze břehů severní Afriky přes Středozemní moře. Migranti se na nebezpečnou cestu vydávají často na nafukovacích člunech nebo vratkých loďkách. Před utonutím je zachraňují lodě italské i libyjské pobřežní stráže, mise EU, ale i řady nevládních organizací.

Od počátku roku do Itálie tímto způsobem dorazilo více než 73 000 migrantů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to asi o 14 procent více. Jen za poslední dva dny připlulo do Itálie kolem 12 000 migrantů.