Výdaje evropských členů NATO na obranu rok od roku rostou

Peníze jsou podle Stoltenberga vynakládány na investice do nového vybavení a schopností, do intenzivnějších cvičení, na zahraniční mise, ale také na platy a penze vojenského personálu.

Ministři obrany NATO by měli ve čtvrtek upřesnit, na jaké oblasti by se měly země aliance v budoucnosti více zaměřit. „Obecně se dá říct, že chceme více investovat do těžších sil, více obrněné techniky, do věcí jako je tankování ve vzduchu, protivzdušná obrana a zvyšování připravenosti sil, aby mohly rychleji reagovat, a bylo jich více,“ vysvětlil generální tajemník NATO.