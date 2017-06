Vlajky a holubice místo munice. Povstalci z FARC odevzdali zbraně

V listopadu 2012 byly mírové rozhovory zahájeny. Během posledních pěti let se vyjednavačům podařilo dosáhnout dohody v šesti oblastech: pozemkové reformě, zapojení FARC do společné strategie omezení obchodu s drogami, spravedlnosti pro oběti, odzbrojení, budoucím zapojení rebelů do politického procesu a implementaci dohody.