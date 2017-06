Ukrajina zažila největší útok hackerů v historii. Napadli banky, poštu i úřad vlády

Právě Rusko se podle expertů řadí mezi šest nejpokročilejších kybervelmocí – vedle USA, Číny, Izraele, Francie a Británie. Moskva ale jakékoliv možné kyberútoky odmítá, a to nejen na Ukrajině, ale i při loňské prezidentské kampani v USA.

Útoky hlásí i firmy na západě Evropy

Kyberútoky kromě ukrajinských podniků hlásí rovněž firmy ze západní Evropy. Dánský provozovatel lodní přepravy A.P. Moller-Maersk v důsledku útoku zaznamenal výpadek počítačového systému. Oběťmi hackerů se staly rovněž britská reklamní společnost WPP či francouzský dodavatel stavebních materiálů Saint Gobain.

„Zasáhlo to všechny oblasti našeho podnikání, a to doma i v zahraničí,“ uvedl podle agentury AP mluvčí společnosti Maersk. Technické problémy v různých regionech hlásí nadnárodní potravinářský koncern Mondelez International, není však jasné, zda je to rovněž důsledek kybernetického útoku.

Nejznámějším případem tzv. vyděračských virů se stal v polovině května protokol známý jako WannaCry. Napadl statisíce počítačů odhadem ve 150 zemích světa.

Rozsah nákazy, kvůli které se zhroutily například systémy britského zdravotnictví či síťová infrastruktura německých drah DB, se sice může zdát mimořádný, ale zpeněžení útoku je podle serveru Wired spíše bídné a srovnatelné dokonce jen s malými údery virů žádajících výkupné.