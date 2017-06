Rozhádaná rodina a vyřizování politických účtů. Smutný odkaz kancléře sjednotitele

Během nich Walter ani jeho mladší bratr Peter neměli se svým otcem žádný kontakt. Walter s ním naposledy mluvil v létě roku 2011. Odstup mezi oběma byl už ale patrný výrazně dříve. Když v roce 2001 první Kohlova manželka – Hannelore – spáchala sebevraždu, dozvěděl se to Walter od sekretářky exkancléře.

O otcově druhé svatbě se zase Walter a Peter dozvěděli z telegramu. Právě Kohlově druhé ženě řada lidí vyčítá, že svého o 34 let staršího manžela systematicky izolovala od okolí, všechny nitky jeho života brala do vlastních rukou a že se postarala o to, aby přerušil kontakty i s těmi nejbližšími – vlastními syny a starými důvěrníky.