Myslel, že mu všechno projde, napsala antropoložka o Warmbierovi. A přišla o práci

Dvaadvacetiletý Warmbier byl Severokorejci odsouzen k 15 letům nucených prací za ukradený plakát z hotelu. Propuštěn byl po mnohaměsíčním věznění a minulý týden zemřel krátce po návratu do USA. Podle lékařů měl poškozený mozek, ale příčina není jasná. KLDR

popřela zprávy, že Warmbier byl mučen.

Dettwylerová pracovala na univerzitě na částečný úvazek jako profesorka antropologie. Vyvolala rozruch, když na facebooku napsala, že Warmbier byl vychován tak, že si myslel, že mu vše projde.

Podle ní se mladík choval podobně jako mnoho jiných „bělošských, mladých, bohatých Američanů, kteří nemají ponětí o ničem“. „Choval se jako rozmazlený, naivní, arogantní americký student koleje, který se nikdy nemusel zodpovídat ze svých činů,“ napsala Dettwylerová.

„Je to ten typ dětí, které pláčou nad špatnými známkami a nemyslí si, že na to, aby měly známky dobré, je třeba číst a studovat. Za to, že vyrostl v přesvědčení, že mu všechno projde, nesou odpovědnost jeho rodiče,“ napsala dvaašedesátiletá Dettwylerová.

Warmbier byl v KLDR uvězněn v roce 2016 za krádež propagandistického plakátu. Před soudem propukl v pláč. Z patnáctiletého trestu si odpykal 17 měsíců, avšak do USA se vrátil v kómatu.

Dettwylerová učila na univerzitě v jarním semestru a univerzita nyní oznámila, že kontrakt s ní neprodlouží, protože se profesorčiny výroky neslučují s názorem univerzity. „Soucítíme s rodinou Warmbierových,“ uvedla univerzita v prohlášení.