Bavorsko zmírňuje pravidla pro uprchlíky, kteří chtějí v zemi pracovat

Bavorské firmy a zemská vláda jsou za polovinou cíle, který si vytyčily předloni na podzim - a sice do roku 2019 zapojit do vzdělávání nebo rovnou zaměstnat 60 tisíc uprchlíků. „Pro 80 procent firem je nejdůležitějším faktorem pro investice do vzdělání a stáží právní jistota a pak následuje znalost jazyka,“ říká ředitel vzdělávacích projektů bavorské hospodářské komory Hubert Schöffmann.

Bavorská vláda tlaku byznysu ustupuje a slíbila, že od přísného výkladu zákona ustoupí. Na tahu je zemské ministerstvo vnitra, které má pravidla uvolnit.