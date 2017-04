Použití sarinu při náletu v Sýrii prokázaly analýzy, řekl francouzský ministr

Válka začala jako boj za svobodu a proti diktátorskému režimu Bašára Asada. Dnes je z ní válka mocností. Za sedm let války se Sýrie rozdělila do několika částí, z nichž tu hlavní kontroluje IS, jednu třetinu drží pod kontrolou Bašár Asad, sever ovládli Kurdové a menší území včetně Idlíbu kontrolují rebelové. Poslední zbytky umírněné opozice tzv. Svobodné syrské armády (dnes tzv. Syrská koalice) jsou už jen na jihu v oblasti Daráa a malé územní celky v provincii Idlíb a Hamá.