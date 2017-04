Švédské gripeny slaví 30 let od své premiéry. Víte, proč se jmenují JAS?

Elegantní stroj nesoucí jméno mytologického gryfa vznikal od konce 70. let minulého století. V době studené války, do které se ovšem nikdy nezapojil.

V porovnání nejen se svými švédskými předchůdci jsou gripeny pokročilejší, snadněji se udržují a lacinější je tedy i provoz. Letoun je navíc schopen operovat také z nouzových ploch jako jsou dálnice a pro pozemní zabezpečení celé letky stačí jen třetina techniků oproti starším letounům.

Písmena JAS v názvu říkají, že gripeny umí bojovat jako stíhačky (švédsky Jakt), utočit na pozemní cíle (Attack) a plnit průzkumné úlohy (Spaning).

„Hlavní požadavek ze strany švédské armády zněl, aby byl letoun malý a lehký. Tak aby zapadl do koncepce švédského letectva, které se připravovalo na napadení ze strany Sovětského svazu tím způsobem, že by své letectvo rozptýlilo z velkých leteckých základen na menší letištní plochy. I do dneška má švédská armáda schopnost využívat silniční úseky, kde má provizorní vzletové dráhy,“ vysvětloval ve Studiu 6 letecký publicista z časopisu Letectví + kosmonautika Tomáš Soušek.

Dalším požadavkem pak byla snadná údržba. „Zajímavostí je, že letoun byl navržen tak, aby základní pozemní technickou údržbu zvládli dva vojáci základní služby,“ dodává Soušek.