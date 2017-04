Státy EU by se mohly z části kvót na migranty vyplatit, navrhuje Malta

Pokud by stát převzal migrantů více, než je kvóta, získal by naopak za každého z nich dodatečné peníze. Maltský návrh zmiňuje šedesát tisíc eur (asi 1,62 milionu korun) v průběhu pěti let za každého žadatele o azyl.

Návrh také předpokládá, že státy by se mohly stejnou částkou vyplatit či místo toho „flexibilně“ přispět ke společné ochraně hranice jinak než přebíráním uprchlíků ve chvíli, kdy naplní polovinu své kvóty. Maltská představa také počítá s celkovým celoevropským stropem pro počet přerozdělených, v návrhu je nyní v závorce uvedeno číslo 200 tisíc lidí ročně.

Návrh se netýká současných kvót

Plán se ovšem netýká stávajících programů přerozdělování uprchlíků z Itálie a Řecka, je součástí nynější debaty o budoucnosti celého azylového systému v Unii. O dokumentu by měli jednat ministři vnitra v Bruselu 18. května, pokud se neshodnou ‒ a diplomaté nečekají, že se tak stane ‒ dostane se věc na stůl prezidentům a premiérům EU na jejich summitu v červnu.