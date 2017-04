Palestinští vězni hladoví za lepší podmínky. Izraelci vidí v protestu politickou agitaci

Pravidelných protestů na podporu hladovkářů se účastní tisíce příbuzných. V Izraeli si dnes odpykává trest 6 500 Palestinců. Za delikty sahající od běžné kriminality přes střety s izraelskou bezpečností až po teroristické útoky. „Požadují úpravu rodinných návštěv a instalaci telefonních automatů, aby mohli svým rodinám volat,“ vyjmenovává předseda Asociace palestinských vězňů některé z požadavků.

Krom toho vězni žádají možnost dálkově studovat na izraelských univerzitách a zlepšení vězeňských nemocnic.

Izrael ale nátlak devátým dnem odmítá. „Mají dobré podmínky. Rozhodně, pokud je porovnáte s podmínkami ostatních arabských vězňů kdekoliv na Blízkém východě,“ říká mluvčí izraelského ministerstva zahraničí Emmanuel Nahshon.

„Sám jsem tam byl, takže vím přesně, co takové rozhodnutí znamená. Zahájit hladovku je to úplně nejkrajnější, co se může vězeň rozhodnout udělat,“ zdůrazňuje vážnost situace bývalý palestinský ministr pro vězeňství Sufjan Abú Zaída.

Sám strávil v izraelském vězení 12 let. Podmínky, které si vězni chtějí vynutit, už před pár lety měli. Jako palestinský exministr pro vězeňství je přesvědčený, že mají šanci je zase získat.