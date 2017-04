Hollande při pietě za zesnulého policistu vyzval k jednotě

Jugelého zastřelil na pařížské třídě Champs-Élysées dvěma zásahy do hlavy Karim Cheurfi, který byl při střelbě sám zabit. Stačil ještě zranit dva Jugelého kolegy. K akci se přihlásila radikální skupina Islámský stát.

Prezident Hollande pozval na ceremoniál do pařížské prefektury i oba finalisty prezidentských voleb: Emmanuela Macrona a Marine Le Penovou. Le Penová o sedmatřicetiletém Jugelém řekla, že je to další mučedník, a vyzvala k vyhoštění přistěhovalců se záznamem v trestním rejstříku. Macron to považuje za neúčinné opatření, které případné pachatele od jejich činů neodradí.