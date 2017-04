Netanjahu na protest zrušil schůzku s šéfem německé diplomacie

Ráno Gabriel v rozhovoru se stanicí ZDF řekl, že se o plánu na zrušení schůzky dozvěděl z izraelských sdělovacích prostředků. „To si dovedu jenom stěží představit, bylo by to politováníhodné. Je zcela běžné, že se v rámci návštěv v zahraničí bavíme i se zástupci občanské společnosti,“ podotkl Gabriel.

Upozornil rovněž, že by bylo nemyslitelné, aby německá vláda zrušila oficiální jednání s Netanjahuem při jeho cestě do Německa kvůli tomu, že by se chtěl sejít s kritiky vlády.

S Netanjahuem se měl sejít před plánovaným jednáním se zástupci organizace Betselem, která dokumentuje porušování lidských práv na palestinských autonomních územích, a skupiny Breaking the Silence, jež poskytuje prostor izraelským vojákům pro výpovědi o jejich armádní službě. Obě tyto nevládní organizace vláda považuje za levičácké a neobjektivní.