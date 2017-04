Arkansas spěchá s tresty smrti. Popravil hned dva vězně během jednoho dne

Zástava srdce (okamžik prohlášení za mrtvého) nastává obvykle kolem sedmi minut, ani doba kolem čtvrt hodiny či dvaceti minut však není výjimečná.

Už předtím argumentovali možnou rezistencí Jonese proti midazolamu, jedné z látek používaných ve smrtící injekci. To by znamenalo, že místo relativně rychlé smrti bude Jones dlouho trpět a umírat bolestivě. Při popravě byl prohlášen za mrtvého po 14 minutách. „Z toho, co jsme mohli pozorovat, vězeň nevykazoval žádné známky bolestivého umírání,“ uvedla reportérka místní televize přítomná u popravy.

V případě Williamse právníci poukazovali na to, že pro zdravotníky bude složité najít žílu a bezpečně do ní zavést injekci – Williams totiž váží 180 kilogramů. Ani zde ale s odvoláním neuspěli.