Nový projekt z dílny Wikipedie: Hoaxům má předcházet mix profi novinařiny a online komunity

Služba Wikitribune by měla být bezplatná a neměla by obsahovat reklamy. Její financování by se tak mělo zakládat na pravidelných příspěvcích jejích podporovatelů. Model založený na reklamě využívaný většinou internetových médií podle Walese vede k „honbě za kliknutími“, která ovlivňuje úroveň zpravodajství.

Wikitribune má podle BBC řadu prvků společných s Wikipedií. Požaduje například, aby autoři příspěvků uváděli zdroje předkládaných faktů, a spoléhá se na veřejnost při editaci a zachovávání správnosti článků.