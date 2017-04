Miliony vojáků, tisíce tanků, stovky raket, ale zastaralá technika. Armáda KLDR slaví 85 let

Severokorejci disponují rovněž 3500 tanky: desítky let starými T-34, T-54, T-55 a T-62, ale i 21 tisíci kusy dělostřelecké techniky. Námořnictvo může využít 72 taktických ponorek, tři fregaty a téměř 400 hlídkových lodí. Letectvo KLDR má 563 bojových strojů, hlavně čínských J-5, J-6 a J-7 z 50. a 60. let. Dále jde o MiG-21, MiG-23 a malý počet letounů MiG-29.

Dle odhadů má k dispozici na 1000 střel různého doletu: Konkrétně Hwasong-5 a Hwasong-6, jež jsou krátkého doletu, by zasáhly Soul. Rakety středně dlouhého letu Nodong pak potenciálně ohrožují celé Japonsko. A rakety dlouhého doletu Musudan i americkou základnu na Guamu. Ve vývoji je podle USA i KN-08, která by mohla zasáhnout pevninu USA.

Jak letectvo, tak námořnictvo je oproti Západu značně pozadu. „V případě, že by Severokorejci bránili jen své území a operovali pouze v nejbližším okolí, tak síla armády je i s těmito zastaralými zbraněmi dost silná na to, aby nějakou dobu odolávali. Pokud by se snažili o útočnou válku, tak ta schopnost je velmi nízká, velmi rychle by byli poraženi,“ poznamenal Chlada.