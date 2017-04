Ohně, zablokované silnice a desítky mrtvých. Venezuelané dál brojí proti režimu

Během měsíce demonstrací proti socialistickému prezidentu Madurovi zahynulo už osmadvacet osob. Protesty spustilo rozhodnutí nejvyššího soudu převzít pravomoci „neposlušného“ parlamentu ovládaného opozicí.

Soud vzal po kritice zpátečku, lidem to ale nestačilo. Opozice přísahala, že „zůstane v ulicích“, dokud nebudou urychleny volby hlavy státu plánované na konec příštího roku. Už přes rok se opozice marně snaží uspořádat referendum o Madurově odvolání.

„Už nemáme žádnou vládu. Je to režim, je to diktatura, ale nemůžeme to nazývat vládou. A režim by měl naslouchat lidem v ulicích a pochopit, že jsme všichni Venezuelané a že to, co chceme, jsou volby,“ konstatovala demonstrantka Maria Fernandová.