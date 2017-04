Podle odhadů postoupí Macron a Le Penová

První odhady naznačují, že tentokráte se předvolební průzkumy nemýlily. Podle společnosti IPSOS získal Macron 23,7 procenta hlasů, Le Penová za ním zaostává o dvě procenta. Institut Harris Interactive přisuzuje Macronovi 23 a Le Penové 22 procent hlasů. Podle agentury IFOP má Macron 23,8 a Le Penová 21,6 procenta.

„Jedná se o přelomový okamžik v dějinách francouzské politiky,“ to byla první stručná reakce Emmanuela Macrona pro agenturu AFP na dosavadní odhady výsledků prvního kola. Macron tím poukázal na to, že v poválečné historii Francie by to bylo vůbec poprvé, co by se do 2. kola prezidentských voleb neprobojoval ani jeden z kandidátů socialistů či republikánů.