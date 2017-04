Nerovnováhu ve světě je třeba snížit, prohlásil MMF. K boji proti protekcionismu se nezavázal

„Celkově se diskuse nesla směrem k tomu, že širší dohoda o volném obchodu je lepší pro globální růst i zájmy každé národní ekonomiky,“ řekl německý ministr financí Wolfgang Schäuble.

Protekcionismus by mohl vést k obchodní válce, obává se fond

Mnohé země se v poslední době obávají protekcionistických tendencí nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten prohlašuje, že ochrání americký průmysl před zahraniční konkurencí, zejména před přílivem levného zboží z Mexika a z Číny. Snaží se přimět firmy k výrobě ve Spojených státech a hrozí zavedením vysokých dovozních cel. Podle hlavního stratéga fondu Agustina Carstense je ale vzájemná dohoda možná.

„Záleží na tom, jestli je sklenice plná, nebo poloprázdná, jinými slovy – jde o to, čeho můžeme dosáhnout a co je naším skutečným cílem. A tím jsou výhody ve vzájemném obchodování, na tom se shodneme a to jsme také reflektovali ve vzájemném komuniké,“ uvedl Carstens. To se do značné míry podobá březnovému prohlášení skupiny nejvýznamnějších světových ekonomik G20, které také ustupuje závazkům namířeným proti protekcionismu.