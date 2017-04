Severní Korea zadržela občana USA, tvrdí Soul. Muž měl v zemi jednat o dodávkách pomoci

Podle jihokorejské agentury jde o padesátiletého Američana korejského původu příjmením Kim, který v KLDR pobýval asi měsíc. Je to už třetí občan USA, kterého úřady Severní Koreje zadržují. Totalitní komunistická diktatura, která s USA neudržuje diplomatické styky, si tímto způsobem obvykle vynucuje návštěvy vysoce postavených amerických politiků.

Úřady KLDR loni v lednu zadržely amerického studenta Otto Warmbiera a odsoudily ho na 15 let za pokus o krádež propagandistického plakátu. O dva měsíce později bylo zatčen Američan korejského původu Kim Dong Chul a odsouzen byl na deset let za podvracení státu. Americký misionář Kenneth Bee byl v KLDR zatčen v roce 2012. Po odsouzení na 15 let byl po dvou letech propuštěn.