Sjezd pravicových populistů v Kolíně nad Rýnem provázely početné demonstrace

Na svém víkendovém sjezdu v Kolíně mají delegáti AfD především najít člověka do čela kandidátky pro spolkové volby. Předsedkyně Frauke Petryová totiž v úterý oznámila, že nechce jít do zářijových voleb do Spolkového sněmu jako hlavní kandidátka své strany. Volebním lídrem se podle svého oznámení médiím nechce stát ani spolupředseda AfD Jörg Meuthen.

Podpora protiimigrační strany v poslední době spíše klesala a podle posledních průzkumů se pohybuje kolem osmi až deseti procent. Volební preference se této straně snižují s poklesem náporu uprchlíků, ale ve volbách 24. září má velkou šanci dostat se poprvé do Spolkového sněmu.