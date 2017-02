Středoasijské dělníky učí ruským mravům pohádkové postavy. Jejich život ale pohádkový není

Není slušné otáčet se za ženami a hlasitá debata na ulici obtěžuje lidi kolem. To vše nyní v komiksu vysvětlují imigrantům postavy z ruských pohádek. Sněhurka, moudrá Vasilisa a tři bohatýři radí také s legalizací pobytu či chováním při policejní kontrole.

Tato publikace je vůbec první svého druhu v Rusku. V jejím obsahu se promítly osobní zkušenosti mnoha lidí. „Využili jsme pomoc samotných migrantů, kteří přišli do Ruska už před nějakou dobou. Dnes jsou odborníky na migrační legislativu a s migranty se stále stýkají,“ říká Elda Medojevová, která se na moskevském magistrátu zabývá meziregionálními vztahy.

Život v Moskvě bez peněz, dokladů i pomoci dobře zná Tachmína z Tádžikistánu. Když před lety přijela, nevěděla které úřady oslovit, jak legalizovat pobyt. Byla zoufalá a dostávala jen rady, které jí příliš nepomohly.

„Řekli mi, že jediná možnost je vrátit se do rodné země. Ale to já nemůžu. Není tam práce ani normální život. Tady ti řeknou, abys jel domů a žil tam. Ale jaký domov, když zde žiju a chodila jsem tu do školy,“ táže se Tádžička.

Tachmína nakonec našla podporu u neziskové společnosti Výbor pro občanskou pomoc. Stejně jako stovkám dalších lidí i jí pomohli s jednáními na úřadech. Velmi často řeší případy dělníků, kteří nedostanou za práci zaplaceno, nebo je jinak podvede jejich zaměstnavatel.„Nedodržují podmínky ubytování dělníků. Žijí pak v kontejnerech, obytných přívěsech nebo unimobuňkách přímo na staveništi,“ popisuje Varvara Tretjaková z výboru.

Brožura má zahraniční dělníky připravit i na nebezpečí, kterým mohou v Rusku čelit. Kostěj nesmrtelný proto v publikaci záludně nabízí nelegální práci, kvůli které mohou migranti přijít o právo k pobytu. Ruskou mluvnici, kterou jsou mladí lidé ze středoasijských republik většinou nepolíbení, zas v několika kapitolách vysvětluje Sněhurka.