Pro sebe jsem si vzal Matisse, připomínal mi mládí, přiznal lupič z pařížského muzea

V noci na 30. května 2010 se lupič dostal do muzea, když podle soudu vysadil jednu skleněnou tabuli a zlomil jeden visací zámek na mříži.

„Je to působivé, ten záchvěv adrenalinu, když vstoupíte dovnitř. Strop je dvanáct metrů vysoko, zvuk se rozléhá místností. Vtipné je, že místnosti jsou oddělené posuvnými dveřmi, které měly být zamčené, ale nebyly. Mohl jsem uvnitř volně chodit, alarm nefungoval,“ popsal lupič Vjeran Tomic.

Obrazy měly hodnotu téměř tří miliard korun

Právě nedostatek v zabezpečení celou loupež výrazně usnadnil. Zloděj dostal v médiích přezdívku Spiderman, protože pronikl dovnitř střechou. Odnesl díla v hodnotě skoro tří miliard korun. Mezi nimi byli Modigliani a Léger na objednávku, lupič se ale projevil jako nečekaný milovník umění.

„Uvnitř jsem pro sebe sebral taky Matisse, který se mi moc líbil, připomínal mi mé mládí. Nádherný byl taky obraz od Braquea a Picasso hned vedle něho,“ řekl lupič.

Obrazy se ale nikdy nenašly, jeden z kompliců tvrdil, že ze strachu, aby nebyl odhalen, obrazy vyhodil do popelnice. Soud mu ale neuvěřil, dostal šest let vězení. „Je to mimořádně přísný trest. Soud nemá žádné důkazy o tom, že obrazy stále existují. Nevzal v potaz ani klientovu čistou minulost,“ uvedla obhájkyně jednoho z odsouzených Caroline Tobyová. Další muž zapletený do případu odešel se sedmiletým trestem.