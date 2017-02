Je naivní, neví, jak umí být Putin „drsný“. Rusové ladí Trumpův psychologický profil

Trump podle Rusů zatím nepochopil, co je Putin zač – že je „drsňák“. Moskvu znepokojuje i Trumpův neustálý souboj s novináři. „Pohybuje se na tenkém ledě, je to riskantní hra,“ poznamenal bývalý náměstek ruského ministra zahraničí Andrejev Fjodorov.

Současný americký prezident často mění názory, což zřejmě Moskvu znepokojuje. Během kampaně kupříkladu mluvil o tom, že by uznal anexi Krymu, pokud by to přispělo ke zlepšení vztahů s Kremlem. Nedávno ale už jako prezident konstatoval, že Rusové by měli Krym vrátit Ukrajině a rušení protiruských sankcí zatím není na pořadu dne.

Během předvolební kampaně Trump Putina mnohokrát chválil jako schopnějšího lídra, než byl Obama, později ale zdůraznil, že neví, jak bude se šéfem Kremlu vycházet – pokud dobře, bylo by to ale podle něj ku prospěchu USA.