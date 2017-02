Politico: V novém dekretu nebude pro Syřany platit úplný zákaz

Upravená verze by podle zjištění Politico měla obsahovat i pasáže o zastavení vládních přistěhovaleckých programů. To se nicméně vztahuje i na Syřany. Zachováno má být i ustanovení, které dočasně zakazuje vydávání víz pro občany sedmi převážně muslimských států, tedy Íránu, Iráku, Somálska, Súdánu, Sýrie, Libye a Jemenu, píše Politico.

Ministr pro vnitřní bezpečnost John Kelly hovořil o změnách už minulý týden na bezpečnostní konferenci v Mnichově . Předeslal, že detaily nového dekretu oznámí administrativa v řádu dní – a lidé, kteří jsou letecky na cestě do USA, nebudou ihned po příletu zadrženi a vyzváni k opuštění země. Kelly rovněž uvedl, že nová exekutivní vyhláška se nedotkne lidí, kteří mají povolení k trvalému pobytu.

Nový dekret by podle zdrojů Politico měl být také shovívavější k lidem s dvojím občanstvím. Například Libyjec, který má francouzský pas, bude zřejmě moci s tímto dokladem do USA přicestovat.

Lidí ze sedmi zmíněných zemí s platným vízem by se zákaz dle informací webu skutečně neměl týkat. Není ale jasné, co bude s lidmi, kteří měli platné vízum, nicméně to jim bylo zrušeno při zavádění první verze dekretu.

Trumpova administrativa se pokusila okamžitě zavést exekutivní vyhlášku zveřejněnou 27. ledna. To vedlo k chaosu na mnoha mezinárodních letištích – řadě lidí s povolením k pobytu či držitelů víz najednou nebyl povolen vstup do země.