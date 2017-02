Trumpovi bude s bezpečností radit generál McMaster

Hlavním konkurentem čtyřiapadesátiletého kariérního armádního důstojníka byl vedle Kellogga ještě bývalý stálý zástupce Spojených států v OSN John Bolton, pro něhož ale Trump podle Reuters počítá s jinou, dosud nespecifikovanou funkcí.

Flynn musel významný post opustit kvůli tomu, že ne zcela pravdivě informoval viceprezidenta Mikea Pence o svém jednání s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku. K tomu podle deníku The Washington Post došlo ještě před Trumpovou prezidentskou inaugurací. Flynn to nejdříve popřel, později ale uvedl, že o sankcích s velvyslancem hovořit mohl, ačkoli si to nyní nevybavuje.