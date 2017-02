Úplatky za vyřízení českých víz pro Ukrajince tečou do Polska

Třicetiletý Ukrajinec Vasil pracuje v Česku už rok a půl, a to legálně . Získal dlouhodobé pracovní vízum. Cesta k němu ale úplně legální nebyla. Byla totiž spojena s úplatkem. „Zaplatil jsem 500 eur za frontu na ambasádě, jak jsem podával žádost, abych dostal vízum,“ potvrzuje Vasil.

Pro pracovní vízum je nutné se nejprve zaregistrovat do systému ministerstva zahraničí, takzvaného Visapointu. Teprve poté je možné získat vízum. Největší problém ovšem vězí právě v samotné registraci do systému – zaregistrovat se je pro běžné Ukrajince prakticky nemožné.

„Sám jsem se nemohl zaregistrovat v počítači, protože to pořád bylo obsazené,“ vypráví Vasil. Od známého nakonec dostal tip na osoby, které mu měly registraci do systému zajistit, ovšem za poplatek 500 eur. „Ptal jsem se, proč za to berou tolik. Řekli mi, že berou jen 50 eur a zbytek peněz jde někam dál.“ Po zaplacení byl Vasil do systému obratem zaregistrován a díky tomu také získal pracovní povolení.

Vasilův kamarád a majitel stavební firmy Sergej podniká v Česku už od roku 1993 a do firmy potřebuje dělníky. I přes veškerou snahu je ovšem jejich registrace do Visapointu nemožná. „Když chceme oficiálním způsobem získat žádost, tak to prostě nejde. Ale když chceme způsobem jiným, tak jsou u ambasád lidi, kteří nabízí, že vás zařadí do fronty. Ale to něco stojí… Loňský rok to bylo 500 eur, poté 1000, v létě to stálo 1500 eur. Teď už chtějí 2000 eur,“ popisuje zavedenou praxi Sergej.

Dva tisíce eur je zhruba 55 tisíc korun, tedy něco víc než dva české průměrné platy. Na Ukrajině ovšem platí jiné počty. Dobré mzdy se zde pohybují v přepočtu kolem 4000 korun, takže jen na úplatek musí Ukrajinec vydělávat víc než rok. „Ti, kteří na ambasádě přebírají peníze, říkají, že je teď vozí někam do Polska, do Katovic. Oni z toho mají jen 100 eur,“ řekl Sergej České televizi.

Peníze z úplatků míří do polských Katovic

Pod podmínkou zachování anonymity Vasil a Sergej souhlasili, že se společně se štábem ČT pokusí zprostředkovatele na Ukrajině kontaktovat a vyzpovídat. Žena, na kterou dostali kontakt od známých, se po telefonu ochotně podělila o informace.

Potvrdila, že zařazení do fronty v současné době stojí 2000 eur, celou operaci obstarává jeden člověk a nikdo kromě něj není schopen se do systému zaregistrovat. „On sám vytvořil takový systém, že to v podstatě nikdo nemůže udělat. Je to jediná osoba, která je toho schopna. Nikdo jiný to nezvládne. Otázkou je jen cena, která nepřetržitě roste,“ potvrdila Ukrajinka. Podle ní je za tímto procesem jediný člověk, který systém kolem Visapointu vymyslel. O koho přesně jde, ale ani ona netuší.

„Prachy mu odvážíme… Nevíme ani, jak vypadá. Kdysi mu to převáděli na účet, teď už to tak není, asi se bojí, že jsou banky přísně kontrolovány. Takže mu peníze odvážíme až do Polska, do města Katovice. Tam za něj přijde nějaký člověk, který peníze přebírá,“ popsala zprostředkovatelka.