Německo chce urychlit vracení uprchlíků. K dobrovolnému odchodu motivuje i finančně

Německá vláda chce letos vrátit do zemí původu rekordní počet neúspěšných žadatelů o azyl. Loni to bylo 80 tisíc a spolkový ministr vnitra během návštěvy repatriačního centra uvedl, že to nestačí. Podle jeho slov navíc dobrovolné i nedobrovolné návraty mohou být složitější, protože bude postupně klesat poměr odmítnutých migrantů z Balkánu na úkor například severní Afriky.