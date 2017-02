Drama ve vzduchu. Kvůli ztrátě spojení se za „hluchým“ letadlem vydaly německé stíhačky

Letadlo společnosti Indian Jet Airways kvůli poruše ztratilo kontakt s letovým dispečinkem v Kolíně nad Rýnem. To vedlo německé úřady k neprodlenému vyslání dvou stíhaček – ty mají letadlo kvůli chybějícímu spojení doprovázet, v krajním případě ale také zachytit a řešit potenciální hrozbu.

Dvojice stíhacích letounů se skutečně přiblížila k Boeingu 777 na bezprostřední vzdálenost, což dokládají záběry pořízené letadlem British Airways. Nahrávku zveřejnil facebookový profil CirrusPilot.

Podle listu Times of India se po přiblížení stíhaček podařilo komunikaci mezi posádkou a dispečinkem navázat. Boeing měl namířeno z Bombaje do Londýna, kam nakonec v pořádku dorazil. Ihned po přistání ale úřady začaly vyšetřovat, co stálo za technickými problémy.

K incidentu došlo podle oficiálního vyjádření indické aerolinky minulý čtvrtek. „Kontakt byl krátce přerušen při průletu nad Německem, nicméně se jej podařilo obnovit během několika minut. Jako předběžné opatření vyslaly německé vzdušné síly své letouny – aby se ujistily o bezpečí letu i samotných pasažérů,“ stojí v tiskové zprávě firmy.

Podle videa pořízeného jiným letadlem mohl být kontakt přerušen na 10 až 15 minut. Nahrávka zachycující boeing sledovaný dvěma stíhacími letouny se začala šířit na sociálních sítích v neděli.

Ačkoliv přesné příčiny problémů v komunikaci zatím nejsou známy, posádka pravděpodobně přeladila na špatnou radiovou frekvenci.