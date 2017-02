Rusko prý plánovalo atentát na premiéra Černé Hory. Absurdní, zní z Moskvy

Podle vládních zdrojů britského listu se ruské tajné služby s požehnáním Moskvy snažily sabotovat plán Černé Hory připojit se k NATO. Útok byl zmařen pouhých pár hodin předtím, než k němu mělo dojít. Země by pak upadla do chaosu a Moskva by se snažila dosadit do čela země proruské vedení.

Interpol prý nyní hledá dva Rusy, o nichž černohorská vláda tvrdí, že jde o zpravodajské důstojníky, kteří měli stát za spiknutím. Dvojice prý strávila měsíce náborem a tréninkem skupiny srbských a ruských nacionalistů, kteří měli vniknout do budovy parlamentu přestrojení za místní policii a zabít premiéra Mila Djukanoviče.