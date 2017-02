Japonci zveřejnili záběry vraždy Kimova bratra, Malajsie povolala ambasadora KLDR

Severokorejci hledaní kvůli vraždě Kim Čong-nama utekli do Jakarty. Nejméně tři ze čtveřice mužů pak podle úřadů pokračovali do Dubaje. Bratrovi vůdce KLDR nejspíš na letišti v Kuala Lumpuru stříkla Indonésanka jed do obličeje. Malajsie si kvůli vraždě předvolala na kobereček severokorejského ambasadora i svého velvyslance v Pchjongjangu.