Jordánský princ pro ČT: Občas je levnější udržovat války než budovat mír

Připomněl, že z 32 zemí, kde probíhá válka, je 31 států převážně muslimských. „Není to o tom, že bychom byli tak nepřívětiví, je to mimo jiné i proto, že ovládáme velkou část světových strategických surovin – ropu, plyn, strategické mořské trasy,“ řekl.

„Respektuji záměry mezinárodního společenství všechno znovu vybudovat, ale myslím, že už přišel čas, abychom se bavili o regionální organizaci pro obnovu a rozvoj,“ konstatoval Hasan bin Talál.

Kupříkladu plán na obnovu rozbombardovaného syrského Aleppa podle něj musí probíhat jako součást obnovy celého území kolem města. Připomněl, že v Sýrii vedle sebe žijí různá etnika, takže to bude obtížný úkol – obzvlášť bez instituce, která by měla dostatečný rozpočet a na vše se dívala s perspektivou několika desítek let.

Za takovou instituci by považoval jordánský princ regionální banku nebo regionální instituci na podporu práce. „Zvlášť v této nejisté době, kdy mnoho lidí z našeho regionu odchází za prací do perského zálivu. Je třeba se zabývat aspekty, které trvají deset, dvacet let, což je doba, kdy řada uprchlíků zůstává mimo domov,“ konstatoval Hasan bin Talál.

„Občas je levnější udržovat války než se vyrovnat s jejich důsledky a budovat mír,“ připomněl v této souvislosti princ, který upozorňuje, že sliby dané na konferencích velkých dárcovských zemí, jako byla třeba ta poslední v Londýně, nebyly naplněny v plné výši – s výjimkou Německa a USA.